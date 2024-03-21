Суд признал законным штраф Noize MC* за нарушение закона об иноагентах

Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тыс. рублей, назначенный Кузьминским судом рэперу Noize MC*(признан иноагентом в РФ) за отсутствие плашки иноагента в публикациях в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, штраф был выписан Ивану Алексееву, выступающему под псевдонимом Noize MC, в июне 2023 года из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в постах в социальной сети «ВКонтакте».

«Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) на 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях.

*Признан в России иноагентом.