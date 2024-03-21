Адвокат назвал условие, при котором Кологривому грозит уголовное наказание

Актера Никиту Кологривого арестовали на семь суток после дебоша в новосибирском баре. Артист в состоянии алкогольного опьянения подрался с двумя работниками заведения и приставал к одной из официанток, а получив отказ — укусил девушку. Пострадавшая отказалась писать заявление, что позволило артисту избежать более серьезных последствий. «Вечерняя Москва» узнала у звездного адвоката Сергея Жорина, в каком случае административное наказание для Кологривого может перерасти в уголовное дело.

© Вечерняя Москва

По словам юриста, актера вряд ли получится привлечь к уголовной ответственности за сексуальные домогательства, однако, если пострадавшая и правоохранители захотят привлечь его к ответственности, это возможно сделать по другой статье:

— Девушка может заявить в полицию о причинении вреда здоровью, потому что на видео со дня инцидента видно, что он ее все же укусил и что ей действительно больно. В таком случае это можно классифицировать как побои или причинение легкого вреда здоровью.

Устанавливаться этот факт будет с помощью экспертизы, если девушка обратится в правоохранительные органы, пояснил Жорин.

— И, в зависимости от степени вреда здоровью, который устанавливает судебная медицинская экспертиза, «административка» может вполне перерасти в уголовное дело, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, — заключил адвокат.

После ареста Кологривый записал видеообращение с извинениями для своих подписчиков. Он также объяснил причину своего поступка.