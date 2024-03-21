Журналистка Ксения Собчак высмеяла актера Никиту Кологривого, получившего семь суток ареста за пьяный дебош в ресторане Новосибирска.

Она акцентировала внимание на том, что в этот город звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» приехал для участия в фестивале под названием «Семейные традиции».

«Новость про дебош Кологривого заиграла по-новому, когда выяснилось, что он приехал туда с фестиваля «Семейные традиции»! А-а-а! История в духе «как же меня все это достало», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее пострадавшая в ходе дебоша с Кологривым официантка заявила, что не планирует подавать иски к актеру. По словам девушки, поначалу он был очень мил, много шутил и в целом приятно общался. Однако через некоторое время начал лезть с поцелуями и пытался потрогать за грудь.

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Кологривому грозило 15 суток ареста по статье за мелкое хулиганство. Во время судебного заседания актер раскаялся и выразил надежду, что получит штраф, а не административный арест. В итоге он проведет за решеткой семь суток.

Сообщалось также, что продюсер и режиссер Георгий Малков продолжит работать с Никитой Кологривым. Актер задействован в съемках фильма «Возвращение попугая Кеши». Сцены с его участием вырезать из картины не планируется.