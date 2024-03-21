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Кологривого арестовали на семь суток

Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Новосибирский суд назначил наказание Кологривому за дебош
© РИА Новости
«Назначить наказание в виде ареста сроком на семь суток», — передает агентство слова судьи.

До этого прокуратура требовала назначить Кологривому 15 суток административного ареста.

Актера задержали в Новосибирске после дебоша в местном баре. Актер подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и якобы «стал склонять к близости». За женщину вступились другие мужчины, началась драка. На Кологривого составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Позднее пострадавшая от действий актера хостес Алиса назвала условием отказа от иска к артисту «нормальные извинения».

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