SHAMAN высказался о предложении включить его песни в школьную программу

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержал предложение включить его песни в школьную программу. Его слова передают «Известия».

При этом, считает исполнитель, ученикам стоит изучать его песни, только если они сами этого хотят.

«Тут важно не навязывать. Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце. И если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — подчеркнул он.

Певец также добавил, что в некоторых школах дети уже исполняют его песни на уроках музыки.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал обновить рабочую программу по предмету «Музыка», добавив в курс патриотические песни современных исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.