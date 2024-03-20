$92.69+0.46100.61+0.51
Войти в почту

SHAMAN высказался о предложении включить его песни в школьную программу

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержал предложение включить его песни в школьную программу. Его слова передают «Известия».

SHAMAN высказался о предложении включить его песни в школьную программу
© globallookpress.com

При этом, считает исполнитель, ученикам стоит изучать его песни, только если они сами этого хотят.

«Тут важно не навязывать. Тут важно, чтобы именно пели душа и сердце. И если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — подчеркнул он.

Певец также добавил, что в некоторых школах дети уже исполняют его песни на уроках музыки.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал обновить рабочую программу по предмету «Музыка», добавив в курс патриотические песни современных исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

Шоу-бизнес
Ярослав Дронов
Олег Газманов
Сергей Кравцов
Николай Расторгуев
Госдума
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости