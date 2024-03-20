Лолита рассказала, на что SHAMAN потратил деньги Пугачевой

Российская певица Лолита Милявская сообщила, что деньги, которые певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) получил от Аллы Пугачевой в качестве личной премии, он потратил на обучение в университете. Ura.Ru

Лолита напомнила, что Алла Пугачева оценила талант юноши в финансовом эквиваленте и помогла ему встать на ноги в шоу «Фактор А». «Потом его папа давал интервью и сказал, что премию, которую ему дала Алла Борисовна, они потратили на его образование — он закончил институт. Так что это на ее деньги«, — рассказала Лолита. Popcake.tv

Лолита также назвала Дронова очень искренним во время исполнения патриотических песен. NSN.FM