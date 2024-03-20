Появилось полное видео инцидента с Кологривым в баре Новосибирска

Актер Никита Кологривый, звезда сериалов «Слово пацана», «Два холма» и «Оффлайн», устроил драку в новосибирском кальян-баре Tangiers Lounge. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видео артист «мирно и уютно лежит на коленях официантки», разговаривает с ней. Затем гость пытается добиться от девушки большего, получает отпор, сильно кусает ее за ногу.

Далее рассерженный отказом Кологривый пытается силой добиться взаимности от официантки, снова получает отпор. После этого он начинает ломать мебель, кидается на гостей и других работников, срывает с себя футболку.

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Организаторы, которые вместе с Никитой находились в заведении, аккуратно оттаскивают его от других посетителей и сотрудниц.

По данным портала, представители заведения, после того, как гость покинул бар, написали заявление в правоохранительные органы.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка», — подтвердили эту информацию в ГУ МВД по Новосибирской области.

По результатам проверки Кологривого задержали. На артиста завели административное дело за мелкое хулиганство, ему грозит штраф от 1000 рублей или арест до 15 суток. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.