Блогер Лерчек рассказала о разводе с мужем

Блогер Валерия, известная под псевдонимом Лерчек, и Артем Чекалины были вместе с юных лет, построили успешный бизнес и часто демонстрировали в соцсети семейную идиллию. Однако в прошлом году пару обвинили в неуплате налогов и незаконном отмывании денег, пара оказалась под следствием, а потом и под арестом.

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— Я говорила: «Меня через месяц все забудут! Меня никто не вспомнит! А через два месяца я вообще никому не нужна буду!» Но я очень люблю свой блог, — вспомнила Валерия.

Во время следствия женщине было запрещено пользоваться интернетом. Однако супруги погасили задолженность перед государством, которая составила в общей сложности более 500 миллионов рублей. Уголовное дело было прекращено. История закончилась хорошо, однако не для семейных отношений. Блогер подала на развод, попытка спасти брат ради троих детей провалилась.

Сама блогер Лерчек не стала раскрывать подробности развода, сославшись на тяжелое переживание произошедшего. В свою очередь Чекалин не стал высказываться о переменах в личной жизни, однако известно, что мужчина весело проводит время в компании друзей, но делает это в гордом одиночестве, пишет StarHit.

Семейная пара Валерии и Артема Чекалиных в случае развода и деления имущества не сможет избежать уплаты налогов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил юрист Дмитрий Кваша. В случае развода пара должна будет разделить две квартиры в столице, автопарк и земельный участок в Московской области.

В отношении Чекалиных правоохранители закрыли уголовное дело об отмывании денежных средств. Пара выплатила долг по налогам в размере 504 миллиона рублей.