Великий отец великого сына: каким был Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варне в Болгарии в армянской семье. В детстве его родители пели в городском армянском хоре и часто брали сына с собой. Из-за звучного голоса, выделявшегося среди остальных, Бедрос получил прозвище "Труба". Несмотря на выдающиеся вокальные данные, Киркоров пошел по стопам отца и долгое время работал сапожником.

Тем не менее будущий певец, продолжал выступать в ансамблях и в местном оперном театре. Так, во время одного из концертов на Киркорова обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы он смог получить высшее музыкальное образование.

В 1964 года в Сочи на концерте в летнем театре певец познакомился с первой супругой Викторией. В 1967 году у пары родился сын Филипп.

В 1966 году Бедрос окончил в Москве отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Во время учебы начал выступать в программах Москонцерта, исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках. После выпуска гастролировал с сольной программой "София - Москва, Москва - София", посвященной советско-болгарской дружбе.

С 1984 года Бедрос Киркоров является солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского. Среди песен, исполнявшихся артистом, — "Алеша", "Судьба", "Я люблю тебя, Россия", "Песня о Калитине".

18 марта Филипп Киркоров о смерти своего отца.

Каким был знаменитый отец российского певца Филиппа Киркорова — в галерее "Рамблера".