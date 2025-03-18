Великий отец великого сына: каким был Бедрос Киркоров

Александр Котлеткин
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Эстрадный певец Бедрос Киркоров на концерте в Государственном Центральном концертном зале "Россия", посвященном закладке на Площади звезд у ГЦКЗ звезды Юрия Силантьева, 2003 год
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Эстрадный певец Бедрос Киркоров на концерте в Государственном Центральном концертном зале "Россия", посвященном закладке на Площади звезд у ГЦКЗ звезды Юрия Силантьева, 2003 год 
© ТАСС
Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш перед концертом Ф.Киркорова в театре "Московская Оперетта", 2007 год
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Певцы Бедрос Киркоров и Анжелика Агурбаш перед концертом Ф.Киркорова в театре "Московская Оперетта", 2007 год 
© ТАСС
Певец Бедрос Киркоров, получивший награды за Филиппа Киркорова в номинациях "Событие года" и "Певец года" на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Звуковая Дорожка 2011" в концертном зале "Космос"
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Певец Бедрос Киркоров, получивший награды за Филиппа Киркорова в номинациях "Событие года" и "Певец года" на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Звуковая Дорожка 2011" в концертном зале "Космос" 
© ТАСС
Певец Бедрос Киркоров и спикер Госдумы Сергей Нарышкин на открытии выставки, посвященной 139-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига в результате Русско-турецкой войны, 2016 год
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Певец Бедрос Киркоров и спикер Госдумы Сергей Нарышкин на открытии выставки, посвященной 139-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига в результате Русско-турецкой войны, 2016 год 
© ТАСС

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Певец Бедрос Киркоров на торжественной церемонии официального открытия "Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой" и первого в России спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск", 2017 год
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Певец Бедрос Киркоров на торжественной церемонии официального открытия "Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой" и первого в России спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск", 2017 год 
© РИА Новости
Певцы Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров во время выступления на концерте, посвященном юбилею певца Филиппа Киркорова, в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017"
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Певцы Бедрос Киркоров и Филипп Киркоров во время выступления на концерте, посвященном юбилею певца Филиппа Киркорова, в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017" 
© ТАСС
Певец Бедрос Киркоров во время своего юбилейного концерта "От сердца к сердцу: перелистывая страницы" в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), 2022 год
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Певец Бедрос Киркоров во время своего юбилейного концерта "От сердца к сердцу: перелистывая страницы" в Государственном Кремлевском дворце (ГКД), 2022 год 
© ТАСС
Народный артист РФ Бедрос Киркоров после показа новой коллекции модельера Валентина Юдашкин в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве, 2022 год
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Народный артист РФ Бедрос Киркоров после показа новой коллекции модельера Валентина Юдашкин в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве, 2022 год 
© РИА Новости
Народный артист РФ Бедрос Киркоров перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве, 2023 год
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Народный артист РФ Бедрос Киркоров перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве, 2023 год 
© РИА Новости

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Певец Бедрос Киркоров перед началом церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым у собора Троицы Живоначальной, 2023 год
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Певец Бедрос Киркоров перед началом церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым у собора Троицы Живоначальной, 2023 год 
© ТАСС
Отец Филиппа Киркорова - Бедрос перед началом съемок фильма на территории своего особняка в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове, 2024 год
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Отец Филиппа Киркорова - Бедрос перед началом съемок фильма на территории своего особняка в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове, 2024 год 
© globallookpress.com

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варне в Болгарии в армянской семье. В детстве его родители пели в городском армянском хоре и часто брали сына с собой. Из-за звучного голоса, выделявшегося среди остальных, Бедрос получил прозвище "Труба". Несмотря на выдающиеся вокальные данные, Киркоров пошел по стопам отца и долгое время работал сапожником.

Тем не менее будущий певец, продолжал выступать в ансамблях и в местном оперном театре. Так, во время одного из концертов на Киркорова обратил внимание композитор Арно Бабаджанян и пригласил в СССР, чтобы он смог получить высшее музыкальное образование.

В 1964 года в Сочи на концерте в летнем театре певец познакомился с первой супругой Викторией. В 1967 году у пары родился сын Филипп.

В 1966 году Бедрос окончил в Москве отделение музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Во время учебы начал выступать в программах Москонцерта, исполнял песни на итальянском, русском и болгарском языках. После выпуска гастролировал с сольной программой "София - Москва, Москва - София", посвященной советско-болгарской дружбе.

С 1984 года Бедрос Киркоров является солистом Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского. Среди песен, исполнявшихся артистом, — "Алеша", "Судьба", "Я люблю тебя, Россия", "Песня о Калитине".

18 марта Филипп Киркоров о смерти своего отца.

Каким был знаменитый отец российского певца Филиппа Киркорова — в галерее "Рамблера".

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Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров
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