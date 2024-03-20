Раскрыты детали претензий новосибирского ресторана к Кологривому после дебоша

Сотрудники бара-ресторана в Новосибирске подали заявление в полицию на звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого после того, как он устроил в заведении дебош. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац» со ссылкой на документ.

В нем указано, что инцидент произошел в ночь на 19 март. Актер пришел в ресторан около трех часов ночи, после чего начал неадекватно себя вести в общении с женской частью персонала.

«Кологривый подошел к хостес и лег к ней на колени, на вопрос, зачем он это сделал, Кологривый схватил ее за шею и начал насильственно склонять к поцелую, после чего получил отказ и сопротивление. В ответ на это Кологривый укусил хостес за ногу (после укуса осталась большая гематома)», — говорится в заявлении.

Кроме того, сотрудники заведения утверждают, что артист также угрожал управляющей «расправой» со всем персоналом.

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

В тот же день Кологривого задержали и отвезли в отдел полиции Новосибирска для допроса. На актера могут завести дело по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ему грозит до 15 суток ареста.