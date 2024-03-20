Кологривый до дебоша в новосибирском баре устроил скандал в кинотеатре

Актер Никита Кологривый ("Слово пацана", "По щучьему велению"), задержанный за пьяный дебош в одном из баров Новосибирска, несколькими днями ранее поскандалил с персоналом местного кинотеатра. Поведение артиста едва не сорвало запланированную автограф-сессию.

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Видео публикует Telegram-канала "НЕОПРА, БЛИН!" - в нем актер объясняет собравшимся в фойе кинотеатра "Победа" поклонникам, что встреча не состоится.

"Я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю вам встречу в месте, где я организую, и это место будет демократичным. И мы избежим вот этих "хозяев", которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У вас не привыкли встречать", - заявил Кологривый.

Актер был гостем открытия "Семейного кинофестиваля", который прошел в Новосибирске 15-16 марта. По данным канала, конфликт произошел из-за недопонимания между сотрудниками и одним из членов команды Кологривого. После эмоционального выступления актера, но все же провел автограф-сессию

Кологривого задержали в лобби отеля, полиция проводит проверку.