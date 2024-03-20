Появилось видео, как Кологривого привезли в отделение полиции Новосибирска

Издание NGS.RU опубликовало видео, на котором показано, как актера Никиту Кологривого доставили в отдел полиции в Новосибирске. Звезда сериала «Слово пацана» сказал журналистке у входа, что у него хороший настрой.

[Настрой], слава богу, хороший, — сказал Кологривый.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Кологривого задержали после дебоша в одном из новосибирских ресторанов. По его информации, актеру грозит уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным Telegram-канала SHOT, Кологривого могут арестовать на 15 суток за мелкое хулиганство. Как сообщает канал, перед этим актер устроил дебош в кальянной, где после выпитого укусил за ногу официантку, ругался с гостями и охранниками, кричал и угрожал.

По информации SHOT, сотрудникам заведения не удалось усмирить Кологривого, впоследствии из кальянной его вывели друзья. Канал пишет, что сегодня артист планировал улететь в Москву, но к нему в отель приехали сотрудники полиции.

Издание «Абзац» сообщило, что актер устроил драку в ресторане в ночь на 19 марта. По его информации, перед началом потасовки звезда «Слова пацана» подошел к сотруднице, которая уже закрыла смену, лег к ней на колени и стал склонять к близости, а когда та отказала, то укусил ее за ногу. Было опубликовано видео из заведения, на котором видно, как Кологривый бьет и толкает посетителей.