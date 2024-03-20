Кологривый отказался выходить на сцену после скандала

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый не сыграет в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Ранее актер устроил дебош в ресторане Новосибирска. Ura.Ru

Стоимость билетов на концерт, отмечает Mash, стартует от 25 тыс. рублей. По данным канала, актер отказался выступать по собственной инициативе: вечером 19 марта организаторам позвонил менеджер актера и попросил вычеркнуть его из списков. Газета.Ru

Отмечается, что актера задержали в Новосибирске после его дебоша в местной кальянной. Накануне, предположительно, пьяный артист подрался с сотрудниками заведения, а также укусил официантку за ногу. Вечерняя Москва