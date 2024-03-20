Появились подробности дебоша Кологривого в ресторане

Появились некоторые уточнения относительно инцидента, случившегося со звездой "Слова пацана" Никитой Кологривым в новосибирском ресторане в ночь с 18 на 19 марта.

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Как сообщает Mash, Кологривый зашёл в заведение в сопровождении друзей и менеджера. Поначалу всё шло хорошо: Кологривый нормально общался и фотографировался с персоналом. А потом заказал выпивку.

Через некоторое время под воздействием алкоголя он стал приставать к официантке, которую после отказа в близком знакомстве укусил. Далее разозлённый актёр "разозлился, начал угрожать всем расправой и лезть в драку".

Усмирять оголившего торс и "вызванивавшего корешей" актёра пришлось коллективно - "персонал пытался его успокоить и надеялся, что тот не станет "пояснять за улицу". Видео с камер наблюдения ранее выложил "Абзац".

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Уже утром сотрудники бара связались с представителями Кологривого с предложением уладить ситуацию - "просили извиниться и подарить цветы пострадавшей". Но тот отказался. Между тем представитель актёра, подтвердив факт конфликта, заявила RT, что его удалось уладить.