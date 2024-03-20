Агент Кологривого подтвердила конфликт с участием актера в баре Новосибирска

Агент российского актера Никиты Кологривого подтвердила, что у артиста произошел конфликт в новосибирском баре. Об этом сообщает RT.

При общении с журналистами она заявила, что с руководством бара «все улажено».

«Другого комментария у нас не будет», — добавила агент.

Напомним, что в ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в Tangiers Lounge в Новосибирске. В заведение он пришел ближе к часу ночи со знакомым. По словам очевидцев, спустя несколько часов сильно выпивший актер подошел к официантке и укусил ее. После он стал снимать с себя одежду и кидаться на людей, пытаясь устроить драку.

Владельцы заведения написали обращение в полицию. В региональном управлении МВД подтвердили факт инцидента и обращение предпринимателей, детали конфликта уточняются. Сам Кологривый не комментировал произошедшее.