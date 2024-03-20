Компания актрисы Юлии Высоцкой, занимающаяся «умной доставкой» продуктов, понесла убытки на сумму свыше 8 млн рублей за три года. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Высоцкая основала компанию «СиДжей» в 2021 году. Фирма управляет стартапом, который разрабатывает специальное программное обеспечение для смартфонов по «умной доставке» продуктов. Программа следит за тем, какие рецепты и блюда смотрит пользователь в Сети, ищет в супермаркетах необходимые продукты и помогает оформить доставку.

Софт не стал популярным. В первый год «СиДжей» понес убытки в 50 тысяч рублей, во второй — на сумму в 3,76 млн рублей. Прошлый год компания закрыла с убытком в 4,66 млн рублей. При этом долгов перед налоговой у организации нет.

Напомним, что ранее Высоцкая ликвидировала другую убыточную фирму — «Кулинарную студию». Компания специализировалась на общественном питании и поставке еды в заведения. За четыре года существования она принесла Высоцкой 4,7 млн рублей убытков.