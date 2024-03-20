Известный российский юморист объяснил нежелание материться на выступлениях

Известный российский стендап-комик, участник шоу «Открытый микрофон», «Comedy Баттл» Stand Up на канале ТНТ Игорь Тарлецкий объяснил, почему он не употребляет нецензурные слова в выступлениях. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

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«Я в принципе почему-то однажды себе придумал, что мат — это слишком хороший усилитель, который расслабляет», — заявил Тарлецкий.

По его словам, с помощью нецензурной брани в шутках юмористу легче добиться реакции от публики, чем без нее. Отказ от мата в выступления комик назвал интересной творческой задачей и вызовом. Чтобы заинтересовать зрителя, Тарлецкий расширяет свой словарный запас или придумывает необычное сопровождение шуткам.

Комик добавил, что из-а отсутствия бранных слов его выступления попадают в ТВ-программы легче, чем если бы в шутках был мат.

Ранее популярный в России комик Слава Комиссаренко заявил, что ему нравится использовать мат в шутках. По его словам, некоторые эмоции трудно выразить, не употребив бранные слова.

Тарлецкий участвовал в «Открытом микрофоне» в 2018 году. В программе он попал в команду к Славе Комиссаренко и дошел до финала.