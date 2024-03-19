Рудковская назвала Карла III «привидением»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о новостях в королевской семье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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После новостей от российских журналистов о состоянии Карла III и его первого выхода на публику продюсер Яна Рудковская опубликовала фото короля и дала свою оценку ситуации.

«А вот и короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике! Но выглядит как привидение, надо признать», — написала Рудковская.

До этого она посвятила пост Кейт Миддлтон и теориям заговора.