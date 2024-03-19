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Продюсер Яна Рудковская назвала Карла III привидением

Продюсер Яна Рудковская высказалась о новостях в королевской семье. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская назвала Карла III «привидением»
© Газета.Ru

После новостей от российских журналистов о состоянии Карла III и его первого выхода на публику продюсер Яна Рудковская опубликовала фото короля и дала свою оценку ситуации.

«А вот и короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике! Но выглядит как привидение, надо признать», — написала Рудковская.

До этого она посвятила пост Кейт Миддлтон и теориям заговора.

«И вот сегодня британское The Sun и американское TMZ опубликовали кадры, где она предположительно с супругом принцем Уильямом выходит из фермерского магазина — их снял местный житель и передал информацию таблоидам. И судя по видео, Кейт сильно похудела. Но не все пользователи все равно верят, что на видео принцесса — пишут, что видео фейк и снято год назад: подозрение вызывают рождественские декорации в кадре. Ожидается, что Кейт снова вернется к своим обязанностям после Пасхи по григорианскому календарю (31 марта). В общем, слухов как будто стало еще больше, а любопытство узнать, что же с принцессой — сильнее», — написала продюсер.
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