Стала известна причина проблем в отношениях Александра Ширвиндта с женой

Об угрозе жены Натальи разводом из-за рыбалки рассказывал «Мосленте» актер, телеведущий и бывший президент Академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

«Из-за рыбалки я едва не развелся со своей женой Натальей. Она патологически не любит всяких червячков, а без них какая рыбалка? Самая лучшая насадка — отечественный навозный червяк, темно-коричневый и свежий», — говорил артист.

По его словам, супруга не может даже видеть червей, поэтому однажды из-за них заговорила о разводе. Он поделился историей, произошедшей в Доме отдыха актеров в Плесе. Там актер Родион Александров оставил Ширвиндту целый ящик червяков, а он его не закрыл до конца, тогда миллион червяков расползлись по всему гостиничному номеру.

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