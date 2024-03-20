Газманов высказался о включении своих песен в школьную программу

Российский певец и композитор Олег Газманов заявил, что для него будет большой честью включение его песен в школьную программу. Об инициативе он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это конечно будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только пожилых людей, но и молодежь. Ко мне приходят очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар. Я помню песни моего детства. Пионерские и комсомольские песни. В них прославлялась любовь к Родине, отвага и честь и много еще нравственного и хорошего. Этого сейчас не хватает. Надеюсь, и мои песни, и стихи будут полезны», — прокомментировал артист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение обновить рабочую программу по предмету «Музыка», добавив в курс патриотические песни современных исполнителей SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Позднее он Минпросвещения РФ поддержало инициативу.

Песни Shaman и Газманова хотят включить в школьную программу

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, в школьный курс по музыке стоит включить современные песни, но только высокого качества. Для этого он предложил отбирать соответствующие композиции.