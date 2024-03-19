Лера Кудрявцева вышла на работу на костылях

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео первого рабочего дня на своей странице в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

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Она медленно передвигается на костылях по коридорам студии до съемочной площадки и здоровается с сотрудниками.

Кудрявцева вернулась к работе спустя несколько недель после операции на колене. У ведущей случился полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка большеберцовой кости во время репетиции.

Серьезная травма приковала ведущую к постели на несколько недель. Кудрявцева продолжает физиотерапию, но очень хотела побыстрее вернуться к работе.