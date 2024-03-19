Лерчек разводится с Артемом Чекалиным

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. — «Газета.Ru») подала на развод с мужем Артемом Чекалиным на фоне проблем с налогами. Документы опубликованы в Telegram-канале Super.

В конце февраля Лерчек намекнула на то, что из-за судов переживает сложный период в браке с мужем Артемом. Чекалина заявила, что они с мужем многое пережили и сейчас потеряли то, что их объединяло. Она пожаловалась, что под угрозой тюрьмы и финансовых трудностей они с мужем потеряли основное, что их сплачивало, — работу.

В марте 2023 года Лерчек стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

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