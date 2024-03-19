Дочь Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с матерью

Дочь певицы и телеведущей Юлии Началовой Вера Алдонина в одном из недавних эфиров передачи «МАЛАХОВ» рассказала, что за несколько месяцев до своей смерти знаменитость намекнула ей на это и задала тревожный вопрос.

— Мы тогда были на реке в Воронежской области. Все пошли купаться, а я осталась на берегу и вдруг я слышу: «Что будешь делать, если меня не станет?» Я ей ответила: «Что за вопросы?», — вспомнила в беседе с телеведущим Алдонина.

Дочь певицы не рассказывала об этом подробно, однако подчеркнула, что некоторые полученные рекомендации родительницы она выполняет и по сей день.

Вера Алдонина также отметила, что всего за неделю до смерти мама из-за плохого самочувствия не смогла посетить ее выступление в школе.

— Котик, прости, я не приеду, — сообщила дочь исполнительницы в телефонном разговоре.

В марте этого года исполнится пять лет с момента смерти певицы Юлии Началовой. Ее родные до сегодняшнего дня не могут смириться с потерей и винят себя в произошедшем. Отец артистки Виктор Началов уверен, что трагедии можно было бы избежать.

Музыкант Дмитрий Ланской в одном из недавних интервью рассказал о хейте, с которым ему пришлось столкнуться после смерти Юлии Началовой. Звездная пара состояла в отношениях с 2001 года, а позднее назвала их ошибкой студенчества.