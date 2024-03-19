Лерчек спровоцировала слухи о четвертой беременности

Недавно Валерия Чекалина намекнула на разлад в семье. Пока в Сети обсуждают возможное расставание Лерчека и Артемчека, блогерша подлила масла в огонь. В личном блоге она опубликовала фото теста на беременность, но его результат скрыла от фанатов.

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Поклонникам остается только гадать, станет ли Чекалина мамой в четвертый раз. В семье уже подрастают трое детей.

Напомним, порядка двух недель назад суд прекратил уголовное дело в отношении Чекалиных, возбужденное за неуплату налогов.