Леонтьев сделал заявление о продолжении карьеры в шоу-бизнесе

Певец Валерий Леонтьев подтвердил свой уход со сцены. В интервью «МК» он заявил, что его жанр «не терпит дряхлости», а потому он не стал устраивать концерты на свое 75-летие и проводить прощальные туры.

Певец отмечает день рождения 19 марта. Встретить юбилей он решил в узком кругу друзей в Москве. Последний большой концерт Леонтьева был в 2019 году, когда он отмечал свой 70-летний юбилей выступлениями в Кремле и Санкт-Петербурге. Артист отметил, что ушел он без «выколачивания денег из публики» на прощальных турах.

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«Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все», — добавил Леонтьев.

Напомним, что в последние годы Леонтьев живет в США. В последний раз он выходил на сцену зимой 2021 года — тогда артист спел на «Песне года». После музыкант отработал новогодние съемки и коммерческие мероприятия, улетел к супруге в Майами и прекратил публичную деятельность.