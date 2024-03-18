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Полуголая Инстасамка облилась краской на камеру

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Полуголая Инстасамка облилась краской на камеру
© Lenta.ru

23-летняя знаменитость разместила серию снимков, на которых она предстала с обнаженной грудью, полностью облившись черной краской. При этом звезда украсила зону сосков искусственными пауками.

Стилисты сделали полуголой исполнительнице укладку и яркий макияж с серебристыми графическими стрелками. На еще одном снимке артистка надела белый вафельный халат, нанеся краску на лицо и волосы.

Ранее Инстасамка снялась в ультракоротких шортах. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были очки люксового бренда Versace и небольшие серьги.

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Дарья Зотеева
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