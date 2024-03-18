61-летний Григорий Лепс расстался с 20-летней возлюбленной

61-летний российский певец, продюсер и композитор Григорий Лепс снова одинок. На этом настаивает KP.RU.

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Издание напомнило, что в конце 2021 года исполнитель "неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после двадцати лет семейной жизни", и "в одиночестве пробыл недолго": в 2023-м артист рассказал, что у него есть молодая возлюбленная. Без деталей. Исключая ту, что избранница одного из самых популярных отечественных певцов моложе его "лет на сорок".

Впрочем, новые отношениям оказались непродолжительными: по утверждению ресурса, влюбленные расстались.

Во всяком случае, в очередном выпуске программы "Ты не поверишь!" Лепс уведомил, что его сердце свободно у него "вообще отдых сейчас": "Как перед работой можно любовью заниматься", - подчеркнул Григорий, вновь не вдаваясь в детали ситуации.