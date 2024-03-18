Галкин* восхитил поклонников редким фото детей

Юморист и актер Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкую фотографию с детьми из семейного архива.

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На снимке были запечатлены общие дети Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой: дочь Елизавета и сын Гарри. Снимок был сделан в 2015 году. Елизавета предстала перед камерой в ярко-розовой футболке, красной юбке в клетку, черных колготках и ботинках. Гарри был одет в серый лонгслив и спортивные брюки. Наследники знаменитостей сидели на полу в окружении воздушных шаров. Поклонники комика восхитились редким снимком с детьми.

«Маленькие копии родителей», «Какие хорошенькие малыши», «Классные! Воспитанные и умные», «Счастливые дети», «Счастья вам! Самая лучшая семья!», «Ну что за прелесть», — писали в комментариях.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

В феврале появилась информация, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.