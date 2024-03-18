Суд постановил взыскать с Джигурды и Анисиной 500 тысяч рублей по делу Барташ

Кунцевский районный суд взыскал с шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной расходы на оплату юридических услуг в пользу сестры предпринимательницы Людмилы Барташ Светланы Романовой. Об этом в понедельник, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

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Исковые требования Романовой включали в себя компенсацию расходов в размере 500 тысяч рублей.

В 2022 году Кунцевский районный суд удовлетворил иск Романовой о признании права собственности на квартиру покойной Людмилы Барташ в порядке наследования по закону, которую та завещала Джигурде и Анисиной, напомнили в пресс-службе суда.

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