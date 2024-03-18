21 марта в питерском клубе «Космонавт» состоится весенний концерт группы «Комсомольск»!

После бурного 2023-го года «Комсомольск» решил выступать редко, но метко: только отдельные большие сольные концерты. Фестивалей и масштабных гастролей не планируется. Так что теперь «Комсомольск» - явление сезонное.

© пресс-служба клуба «Космонавт»

Чем томительнее ожидание, тем радостнее встреча. Уже 21 марта группа выступит в клубе “Космонавт”! «Комсомольск» предстанет на сцене со специально подготовленной большой программой и кое-какими приятными сюрпризами. Считаем дни до концерта! Будет оттепель, будет нежно и тревожно, будет не все равно и станет легче.

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