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Григорий Лепс расстался с молодой возлюбленной, ради которой делал пластику

Певец Григорий Лепс расстался с молодой возлюбленной, ради которой делал пластику. Об этом стало известно в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Григорий Лепс расстался с молодой возлюбленной
© Passion.ru

В 2023 году артист объявил об отношениях с молодой девушкой: она младше него на 40 лет. Лепс признавался, что предан новой возлюбленной и ради нее перенес пластическую операцию, пересадку волос и отказался от спиртного. Однако роман пары не был долгим: в марте 2014 года Григорий сообщил о расставании с избранницей.

По словам Лепса, теперь он проводит время в одиночестве и не тратит деньги на дорогие подарки. «У меня вообще отдых сейчас», — обмолвился певец.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс пожаловался на многомиллионные траты на дочерей. Лепс вынужден экономить, чтобы оплачивать учебу наследниц в Европе. Подробности смотрите в этой новости.

Появились подробности нового конфликта с участием Лепса

Также мы писали о том, что актрису из «Ворониных» Екатерину Волкову обманули на 50 тысяч рублей.

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