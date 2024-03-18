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Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN

Певица Лолита Милявская призналась, что помогла певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) выбрать себе сценическое имя. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу «Повесточка».

Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN
© РИА Новости

По словам исполнительницы, именно она назвала Дронова «шаманом» в шоу талантов «Фактор А».

«Он мне недавно это вспоминал... Я ему сказала: "Ты какой-то шаман". И он мне говорит: "Представляешь, откуда пошло?"» — поделилась артистка.

Между тем SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детдоме в Тульской области, сообщает телеканал «360».

Шоу-бизнес
Лолита Милявская
Тульская Область