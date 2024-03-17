Чурикова оценила перспективы «Новой фабрики звезд»

В начале месяца на телеканале ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд». Яна Чурикова, которая ранее была ведущей семи сезонов «Фабрики», считает, что шоу будет бледной копией первого проекта.

«От старой доброй „Фабрики звезд“ здесь есть только концепция исполнения со звездой: участник свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий поет типа со звездой. Эта концепция осталась, но ты не можешь подходить к новой „Фабрике звезд“ с мерками старой. В нулевые было время легендарных проектов», - пояснила телеведущая.

Перезапущенная «Фабрика» прежнего успеха иметь не будет, уверена Яна. Его перспективы – рядовое шоу, пишет СтарХит.

«Это не будет легендарным проектом — это очевидно, но это будет просто еще одним крепким продуктом», — заключила Яна Чурикова.

В первом выпуске «Новой Фабрики» проект не покинул ни один из участников — наставник Сергей Шнуров не смог определиться с выбором и решил оставить в шоу и Никиту Уфимцева, и Лео Канделаки, которые попали в номинацию на вылет.

Зато во втором выпуске программы проект покинули сразу двое начинающих музыкантов. Команда Жукова потеряла Александра Малахова, а команда Шнурова должна была лишиться Никиты Уфимцева. Однако второй номинант на вылет, Лео Канделаки, отдал все свои голоса сокоманднику и покинул «Новую Фабрику» по собственному желанию.

Таким образом, по итогам второго выпуска передачи за победу продолжили бороться 15 конкурсантов.