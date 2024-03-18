Пластический хирург Бони раскрыл детали операции

В прошлом году блогер и телеведущая Виктория Боня сделала пластику лица, о которой уже давно мечтала. Пластический хирург знаменитости Чиа Чи Као раскрыл в интервью Ксении Собчак на YouTube все детали своей работы.

— Мы не сотрудничали ради рекламы. Виктория оплатила полную стоимость операции. Да, я использовал видео ее операции и опубликовал его на своей странице в соцсети, потому что она разрешила мне это сделать. Мне писали самые разные комментарии, но у меня нет финансовых отношений с блогерами, — рассказал он.

Чиа Чи Као, который также оперировал моделей Беллу Хадид и Хейли Бибер, четко дал понять, что он не нуждается в рекламе.

Сама Боня не скрывала процесс от своих поклонников и вскоре после операции поделилась снимками из больницы. В августе 2023 года телеведущая сделала пластическую операцию в одной из американских клиник. На 12-й день после процедуры она призналась, что чувствительность некоторых частей лица не до конца восстановилась.

Виктория Боня также недавно вернулась из отпуска в Коста-Рике, который она провела вместе со своим экс-мужем и дочерью Анджелиной. Просматривая снимки из поездки, звезда призналась, что ее не устраивает состояние собственной фигуры.