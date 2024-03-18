Актер Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи в Новосибирске

Актер едва не отменил фан-встречу

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Никита Кологривый вновь в центре внимания. На этот раз звезда сериала «Слово пацана» оскандалился в Новосибирске. Актер должен был провести фан-встречу в одном из кинотеатров города, но не поладил с администриацией. На кадрах, распространившихся в Сети, Никита выходит к фанатам и заявляет, что их встреча обязательно состоится позже. Только организационными вопросами он займется лично. «Я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей. <…> У вас не привыкли встречать, у вас привыкли про*ирать на*** все», — заявил Кологривый. После столь эмоциональной речи Никита собрался покинуть здание, но его остановили. И встреча с фанатами все-таки состоялась, пишет «Звездач».