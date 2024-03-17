Лолита: «Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату»

После посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой Лолита Милявская оказалась одной из наиболее пострадавших – у нее отменились концерты и проекты на телевидении. Исполнительница осталась практически без заработков, что отразилось не только на ее семье, но и на ее команде.

«Я уже два с половиной месяца не плачу людям зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию, вернула деньги всем клиентам за корпоративы, но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому больше материально потерял мой коллектив», — рассказала Милявская.

Но помощники певицы увольняться не спешат. Они ждут, когда ситуация нормализуется, пишет СтарХит.

Лолита рассказала, какую получает пенсию

«Пока никто не увольняется. Мы смотрим, ждем, как все получится. Мои привыкли хорошо зарабатывать, они все планируют. Я всегда много вкладываю в работу. Это не значит, что ты получил гонорар, выдал зарплаты, а твои расходы никого не волнуют», — объясняет певица.

Ранее Лолита рассказала, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей. Артистка подчеркнула, что в прошлом году она заплатила налогов не менее 10 миллионов рублей. По ее словам, пенсия пойдет на оплату жилья.