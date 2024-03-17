Перенесшая операцию Кудрявцева сообщила, что возвращается на работу

В начале февраля Лера Кудрявцева сломала ногу прямо в студии, во время репетиции одного из проектов. Травма оказалась достаточно серьезной, потребовалась операция и необходим длительный реабилитационный период.

У нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости, информирует 5 Канал.

Но уже через месяц телеведущая решила выйти на работу. Об этом она сообщила в личном блоге.

«Ну, как выхожу… Буду сидеть с вытянутой ногой. Тем не менее, медленно вплываю в рабочие будни», — написала Кудрявцева.

Накануне известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у нее сходит отек после операции на ногу.