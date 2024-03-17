Стало известно, кому достанется наследство Ширвиндта

Александр Ширвиндт, как стало известно, оставил достаточно скромное наследство. По информации журналистов «Комсомольской Правды», народному артисту принадлежала квартира площадью 116 квадратных метров, доля в квартире 69 квадратных метров, 14-метровая комната в коммуналке и земельный участок в 13 соток.

Александр Анатольевич с женой Натальей Николаевной жили в 69-метровой квартире в высотке на Котельнической набережной. Также они много времени проводили в загородном доме – он достался Наталье Николаевне от по наследству от деда, академика, главного архитектора Москвы. Этот дом находится в поселке НИЛ (Наука, Искусство, Литература) в Истринском районе Подмосковья.

Комната в коммунальной квартире на Арбате изначально принадлежала Ширвиндту, он привел туда свою жену Наташу и только спустя годы семья перебралась на Котельническую набережную. Квартира в высотке была оформлена в совместной собственности с супругой.

Предполагается, что проблем с дележом наследства не будет – все останется в семье Ширвиндта, его вдове и единственному сыну.

Прощание с артистом состоится 18 марта в Театре Сатиры, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.