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Лолита начала вносить деньги для росписи храма в Мелитополе

Лолита Милявская сделала первый взнос для росписи храма во имя Георгия Победоносца в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом информирует gazeta.ru.

Лолита начала вносить деньги для росписи храма в Мелитополе
© РИА Новости
«Сейчас основной Храм во имя Георгия Победоносца без росписи. Это вполне в моих или наших силах подарить ему возможность скорейшей полной работы.Именно сюда, пока в голые стены, приходят принимать благословение наши ребята, солдаты и сотрудники МЧС. Именно сюда приходят их близкие за добрым словом к отцу Максиму», - написала певица в Телеграм-канале.

Милявская отметила что художник начнет работу уже через две недели.

Ранее Лолита из-за потери заработков даже задумалась о продаже квартиры, которая сможет спасти и ее, и членов семьи.

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Лолита Милявская
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