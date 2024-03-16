Лолита начала вносить деньги для росписи храма в Мелитополе

Лолита Милявская сделала первый взнос для росписи храма во имя Георгия Победоносца в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом информирует gazeta.ru.

«Сейчас основной Храм во имя Георгия Победоносца без росписи. Это вполне в моих или наших силах подарить ему возможность скорейшей полной работы. Именно сюда, пока в голые стены, приходят принимать благословение наши ребята, солдаты и сотрудники МЧС. Именно сюда приходят их близкие за добрым словом к отцу Максиму», - написала певица в Телеграм-канале.

Милявская отметила что художник начнет работу уже через две недели.

Ранее Лолита из-за потери заработков даже задумалась о продаже квартиры, которая сможет спасти и ее, и членов семьи.