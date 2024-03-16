Ивлеева показала фотоотчет с избирательного участка

Анастасия Ивлеева посетила избирательный участок. Блогер выложила в социальной сети снимок – она в скромной одежде темного цвета стоит на фоне двери в одном из избирательных участков, на которой расположены соответствующие таблички. Об этом сообщают news.ru.

«Та самая дверь», - подписала снимок Анастасия

© Соцсети

Шутка Анастасии про дверь имеет отсыл к недавним событиям.

Напомним, что вечеринка Ивлеевой вызвала широкий общественный резонанс. Общественные и политические деятели, журналисты, военные осудили участников мероприятия.

Организаторы отменили концерты с ними, продюсеры убрали звезд из фильмов и шоу. Филипп Киркоров даже исполнил песню о том, как он «вошел не в ту дверь».