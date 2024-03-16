Компания Гоши Куценко задолжала налоговой большие деньги

Заслуженный артист России Гоша Куценко помимо съемок в кино, игре в театре и музыкальной карьеры занимается бизнесом.

Его фирма занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами.

В базе Федеральной службы судебных приставов нашлось сразу несколько задолженностей по налогам. Первый — на сумму 119 тысяч рублей появился еще в ноябре 2021 года, осенью 2023-го фирме актера присудили исполнительский сбор в 10 тысяч рублей. В январе 2024-го с «Арт Волги» взыскали 1,3 миллиона рублей, а в марте этого же года еще 120 тысяч рублей. Таким образом общий долг организации составил 1 549 000 рублей.

Ранее "СП" писала, что блогерша Анастасия Ивлеева подала апелляционную жалобу на решение суда после отказа присудить ей миллион рублей с петербургского ИП.