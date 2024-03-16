Шкаф Ивлеевой будет продан в пользу нужд СВО

Анастасия Ивлеева ранее заявляла, что мебельная фирма, в которой она заказала шкаф для своей гардеробной, обманула ее – получила аванс в миллион рублей и не изготовила мебели. Блогер подала в суд, но смогла выиграть только 6 тысяч рублей.

Представители мебельной компании считают, что никуда не пропадали, просто произошла небольшая задержка. А вот заявления Ивлеевой серьезно подпортили им репутацию.

Блогер подала апелляцию, требуя увеличить сумму компенсации. Встречный иск планировали подавать и мебельщики, но передумали.

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Как пишут ura.news, руководитель мебельной компании из Петербурга Дмитрий Ларичкин, сообщил, что сборка гардероба на следующей неделе должна завершиться, и он будет выставлен на аукцион. Деньги, вырученные от его продажи, будутпереданы на нужды СВО.

«Я передумал подавать встречный иск и апелляцию, так как считаю, что я прав, и суд это подтвердил. Собаки тявкают, караван идет. Я принял решение, что улажу дела и сам пойду на СВО», - сказал предприниматель.

Суд первой инстанции не нашел достаточных оснований для возврата аванса Анастасии Ивлеевой.