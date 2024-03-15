МакSим устроит частичную паузу в карьере

Певица МакSим (Марина Абросимова) продолжит выступать на частных мероприятиях после заявления о приостановке карьеры. Как сообщает Telegram-канал Mash, гонорар за выступление исполнительницы снизился с 4,5 млн до 3 млн рублей, однако петь она будет под фонограмму.

Напомним, что в недавнем интервью артистка заявила, что не может вернуться на сцену после лечения от алкогольной зависимости. Она поставила на паузу концерты и тур по России. Свое решение Абросимова объяснила тем, что ей нужно время на восстановление.

По информации Mash, МакSим при этом не стала отказываться от выступлений на частных вечеринках. В условиях указано, что петь сама певица не будет, поскольку ей пока не позволяет состояние. Остальные требования сравнительно скромные: чай, соки, фруктовая тарелка, а также трансфер по городу на машине представительского класса.

Напомним, что в июле 2023 года Абросимова заявила, что проходит лечение от алкогольной зависимости в больнице. В результате концерты певицы сорвались. В октябре МакSим вышла из клиники.