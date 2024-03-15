Украинская певица Ани Лорак подала заявление на российское гражданство

Известная украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артистки. Ura.Ru

Исполнительница занялась получением гражданства Российской Федерации в феврале текущего года, уточнил собеседник агентства. Lenta.ru

Ани Лорак долгое время осуждали за нечеткую политическую позицию, из-за чего она на время была вынуждена исчезнуть из медийного пространства и отказаться от концертной программы. Недавно артистка заявила, что больше не боится никаких преград. Вечерняя Москва