Дочь солиста «Руки Вверх!» подверглась травле в театре

15-летняя дочь солиста российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника подверглась травле в театре. Об этом артист рассказал в интервью «Газете.ру».

«К сожалению, я знаю, с какими слухами в театре сталкивалась Ника: "Да вам папочка роль купил". Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: "Пусть она у вас в спектакле поиграет"», — сказал певец, отметив, что если у человека нет таланта, то спектакль с ним «рассыплется».

Жуков подчеркнул, что детям грустно принимать подобные высказывания в свой адрес. При этом он уточнил, что главная задача родителей — оказывать им безусловную поддержку.

Ранее Сергей Жуков рассказал о крышевании группы «Руки Вверх!» бандитами в 1990-е годы.