Гузеева вышла на связь в Израиле в инвалидной коляске

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева прилетела в Израиль и вышла на связь в инвалидной коляске. У себя в социальных сетях она сообщила, что сломала ногу.

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Гузеева напомнила, что получила перелом в России еще в начале марта, но, несмотря на это, решила не откладывать поездку в Израиль.

«У меня прям мечта была перед Пасхой, перед Великим постом посетить храм Гроба Господня. И у меня все получилось», — рассказала ведущая.

Она добавила, что приехала в Израиль на несколько дней и в настоящее время гуляет по набережной в инвалидной коляске. В заключение Гузеева призвала своих подписчиков беречь руки и ноги.