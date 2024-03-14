Врач прокомментировала рождение ребенка у 78-летнего Петросяна

Терапевт Кристина Заплавнова прокомментировала новость о рождении ребенка у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна. Об этом сообщает News.ru.

По словам терапевта, здоровый мужчина может стать отцом даже в таком преклонном возрасте. Как уточнила Заплавнова, правильный образ жизни и забота о своем здоровье помогают мужчинам сохранить интерес к женщине до глубокой старости.

«Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья», — рассказала она.

При этом врач не стала отрицать, что Петросян с супругой могли воспользоваться процедурой искусственного оплодотворения с помощью замороженного биоматериала родителя.

Напомним, что 13 марта Евгений Петросян подтвердил, что его молодая жена Татьяна Брухунова родила ему дочь. Имя девочки юморист называть не стал — при этом Петросян опроверг слухи о том, что они с женой могли прибегнуть к услугам суррогатного материнства.