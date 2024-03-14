Умер участник команды Высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев

На 44 году жизни в Бишкеке скончался участник команды Высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев. О смерти комика в четверг, 14 марта, сообщили его близкие.

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— Наш большой брат Марат покинул этот Мир, сделайте за него дуа, я свидетельствую что он был хорошим и достойным братом. Произошел несчастный случай, — сообщил друг юмориста Абдурахман Муртазалиев в своем микроблоге.

Джуманалиев является двукратным чемпионом Киргизии по боксу, однако известность ему принесло участие в КВН в составе команды «Азия Микс».

В последнее время юморист активно занимался благотворительностью и участвовал в различных благотворительных проектах.