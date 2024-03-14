Чемпион КВН Марат Джуманалиев умер в 43 года

Марат Джуманалиев, бывший участник КВН из команды «Азия Микс», скончался на 44-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Источник пояснил, что Джуманалиев скончался дома после неудачного падения. Его тело обнаружили родственники. Прощание состоится 15 марта в центральной мечети Бишкека после пятничного намаза.

Напомним, что Марат в составе команды «Азия Микс» завоевал титул чемпиона высшей лиги КВН, а в 2018 году и летний кубок.

После КВН он стал заниматься боксом, часто выступал спарринг-партнером у известных боксеров. О своей жизни и выступлениях он рассказывал в блогах.