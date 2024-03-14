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«Гламурный подонок»: Павлу Воле — 45

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Павел Воля на церемонии Russian MTV Movie Awards в Москве, 2007 год
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Павел Воля на церемонии Russian MTV Movie Awards в Москве, 2007 год 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Павел Воля в кадре из фильма «Иван Васильевич меняет всё» (2023)
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Павел Воля в кадре из фильма «Иван Васильевич меняет всё» (2023) 
© Телеканал ТНТ
Павел Воля на фестивале «Comedy in Pathos — 2006» в Пафосе, Кипр, 2006 год
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Павел Воля на фестивале «Comedy in Pathos — 2006» в Пафосе, Кипр, 2006 год 
© Yulia Kapishnikova//Global Look Press
Павел Воля во время презентации нового шоу телеканала ТНТ «Comedy in China», 2007 год
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Павел Воля во время презентации нового шоу телеканала ТНТ «Comedy in China», 2007 год 
© Alexander Keltik/Global Look Press

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Павел Воля со спутницей на Неделе моды в Москве, 2006 год
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Павел Воля со спутницей на Неделе моды в Москве, 2006 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Резиденты Comedy Club Павел Воля и Дмитрий Хрусталёв на спортивно-юмористическом празднике, посвященном Майским комедийским играм в Греции — пятому фестивалю Comedy Club, 2008 год
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Резиденты Comedy Club Павел Воля и Дмитрий Хрусталёв на спортивно-юмористическом празднике, посвященном Майским комедийским играм в Греции — пятому фестивалю Comedy Club, 2008 год 
© Михаил Фомичев/РИА Новости
Павел Воля и телеведущая MTV Марика (Мария Кравцова) на вечеринке журнала «Hello!» в рамках XX кинофестиваля «Кинотавр», 2009 год
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Павел Воля и телеведущая MTV Марика (Мария Кравцова) на вечеринке журнала «Hello!» в рамках XX кинофестиваля «Кинотавр», 2009 год 
© Руслан Шамуков/ТАСС
Павел Воля в фильме режиссера Дмитрия Грачева «Невеста любой ценой», 2008 год
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Павел Воля в фильме режиссера Дмитрия Грачева «Невеста любой ценой», 2008 год 
© «Централ Партнершип»/РИА Новости
Ксения Собчак, Павел Воля и Тимур Батрутдинов на церемонии награждения музыкальной премией «Муз-ТВ 2011» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
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Ксения Собчак, Павел Воля и Тимур Батрутдинов на церемонии награждения музыкальной премией «Муз-ТВ 2011» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 
© Валерий Мельников/РИА Новости

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Павел Воля на премьере фильма «С Новым годом, мамы!» в кинотеатре «Каро Фильм. Октябрь», 2012 год
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Павел Воля на премьере фильма «С Новым годом, мамы!» в кинотеатре «Каро Фильм. Октябрь», 2012 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Лейсан Утяшева, получившая приз в номинации «Сила внутренней красоты», и ее супруг Павел Воля на церемонии вручения премии «GQ Super Women» в особняке на Волхонке в Москве, 2018 год
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Лейсан Утяшева, получившая приз в номинации «Сила внутренней красоты», и ее супруг Павел Воля на церемонии вручения премии «GQ Super Women» в особняке на Волхонке в Москве, 2018 год 
© Нина Зотина/РИА Новости
Павел Воля во время юнифайд-матча на Красной площади в Москве, 2018 год
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Павел Воля во время юнифайд-матча на Красной площади в Москве, 2018 год 
© Алексей Куденко/РИА Новости
Шестикратная обладательница кубка мира по художественной гимнастике Лейсан Утяшева и ее супруг, телеведущий Павел Воля на торжественном приеме «VOGUE: 20 лет в России» в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, 2018 год
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Шестикратная обладательница кубка мира по художественной гимнастике Лейсан Утяшева и ее супруг, телеведущий Павел Воля на торжественном приеме «VOGUE: 20 лет в России» в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу, 2018 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
Ляйсан Утяшева и Павел Воля на вечере, посвященном 10-летию журнала Tatler, в Малом театре, 2018 год
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля на вечере, посвященном 10-летию журнала Tatler, в Малом театре, 2018 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Павел Воля родился в Пензе 14 марта 1979 года. Говорил, что они с сестрой происходят из «обычной простой семьи»: родители комика работали на заводе, мать в том числе — уборщицей.

«Мы всегда жили, относительно всех остальных, в достатке. Мой папа всегда был трезвый <...> Я все свое детство чувствовал, что очень любим, что у нас семья <…> У нас с отцом было много разговоров. Отец дал мне точные и четкие советы, которыми я пользуюсь до сих пор», — вспоминал Воля.

В 2001 году окончил педагогический университет в Пензе как учитель русского языка и литературы. Успешно играл в КВН, был капитаном команды. Работал диджеем на «Русском радио в Пензе» под псевдонимом Павел Добровольский. После учебы уехал покорять Москву.

Сперва ему настолько не хватало денег, что юморист даже предпочитал не пользоваться метро, а ходить пешком. «Мои ноги бесплатные, у меня вот столько времени. Идем!» — описывал он.

В столице Воля продолжил работу на радио. Затем познакомился с создателями Comedy Club и попал в проект. Для шоу Воля придумал амплуа «гламурный подонок» и псевдоним «Снежок». В итоге он стал очень популярен как юморист, снимался в рекламе, пробовал выпускать свои песни.

«Есть один критерий: люди смеются — все хорошо; не смеются — ты не нашел, что им сказать», — подчеркивал Воля.

В апреле прошлого году запустил на ТНТ собственное «Шоу Воли». Женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой, у них двое детей.

Шоу-бизнес
Фото
Павел Воля
Москва
Пенза
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